10 semanas para o Enem: 10 dicas para encarar a reta final de estudos

Identifique seus pontos fracos –e vá com tudo para cima deles!

Focar em fazer essas provas, por outro lado, de nada adianta se você não se dedicar a outro detalhe: a correção.

“O aluno precisa ver o que ele erra. É até mais importante do que os acertos”, afirma Wilton Ormundo, diretor do ensino médio do colégio Móbile. Ele dá a dica: “Na semana em que o aluno não estiver fazendo o simulado, ele pode focar em estudar o que percebeu que tem como ponto fraco”.

Saray Azenha, diretora pedagógica do Oficina do Estudante, defende: “Não adianta ser fantástico em uma só área. O ideal é que o aluno ainda aprenda: com 10 semanas para a prova, dá tempo de correr atrás dos conteúdos que para ele são mais difíceis”, afirma.

A professora Vera concorda: “O aluno precisa analisar –errou, tem que tirar dúvida. É possível aprender, ainda. Só não dá para deixar dúvidas”.