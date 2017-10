Energia elétrica ficou mais cara no Piauí a partir da segunda-feira, 02

[ad#336×280]A conta de luz no Piauí sofreu mais um aumento a partir da segunda-feira (2). Os consumidores, que já amargaram um reajuste neste ano, agora pagarão 3,5% mais caro pelo uso da energia elétrica. O motivo é que o preço de 100 kWh passou de R$ 3 para R$ 5,50 na bandeira em vigor, que é a vermelha. O pior de tudo é que teremos outro aumento de preços.

“O que está acontecendo agora é uma revisão tarifária. O reajuste anual acontece em agosto. Apesar do aumento dos preços, o Piauí teve o quarto menor reajuste do país. Em algumas distribuidoras, o valor cresceu 38%”, justificou o diretor comercial da Eletrobras, José Anselmo.

O motivo da revisão tarifária extraordinária é o cenário hídrico desfavorável. “Recomendamos eficiência no uso de aparelhos e a redução do que for possível”, completou o diretor.

Fonte: cidadeverde.com