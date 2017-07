11º Arraiá do Machado de Assis é realizado nos dias 28 – Primeira Noite

O 11º Arraiá do Machado de Assis será realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho, na quadra poliesportiva do Colégio Machado de Assis, ao lado do espaço Fátima Sá. O Arraiá homenageará Elba Ramalho, a Madonna do Agreste.