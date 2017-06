11º Arraiá do Machado de Assis é realizado nos dias 28,29 e 30 de Junho

O 11º Arraiá do Machado de Assis será realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho, na quadra poliesportiva do Colégio Machado de Assis, ao lado do espaço Fátima Sá. O Arraiá homenageará Elba Ramalho, a Madonna do Agreste.

A festa terá muita quadrilha, brincadeiras e comidas típicas para todos os gostos. O professor Machado ressalta que a festa foi organizada com muito carinho para todos.

“A primeira noite do arraia foi um sucesso, os alunos da Unidade Junco abrilhantaram o evento”, completa Machado.

Nesta quinta-feira (29) os alunos do Infantil II ao 1º ano do turno manhã e Infantil II do turno da tarde do Colégio Machado de Assis Internacional irão se apresentar, a partir das 19h.

Na sexta (30), os alunos do Infantil III ao 1º turno tarde e 2º ao 5º turnos manhã e tarde do Colégio Machado de Assis Internacional irão se apresentar, também a partir das 19h.