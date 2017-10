132 atletas correram na nona edição da Volta da Cajuína Etapa Picos

Atletas de todo o mundo participarão da Corrida de São Silvestre, no dia 31 de dezembro de 2017, em São Paulo. Pensando em incentivar o esporte o Governo do Estado em parceria com a Fundação de Esportes do Piauí – Fundespi e as Prefeituras Municipais organizaram uma seletiva para ajudar e incentivar os atletas a corrida de rua.

A nona edição da Volta da Cajuína, aconteceu nesta quinta (12), na Praça do Museu de Picos. A corrida contou como Seletiva Municipal para a Corrida de São Silvestre, e teve 132 atletas inscritos. O evento selecionou quatro atletas para participar da seletiva estadual, dia 22 de outubro, em Teresina.

O organizador da seletiva municipal, Pepeu destaca que a corrida foi um sucesso. “A Volta da Cajuína foi um sucesso, mas esse sucesso se deve a vocês, parceiros, que me ajudaram a fazer esse grande evento. E a todos os atletas que vinheram aqui correr e participar da nossa festa”, comenta.

Celso Carvalho, representante do Governo do Estado, comenta que a Volta da Cajuína é um evento de grande qualidade, pois tem uma grande estrutura e parceiros que apoiam. “O evento foi um sucesso! Quero parabenizar Pepeu pela organização da corrida e agradecer aos parceiros”, observa.

Durante a prova um atleta sofreu um estiramento na prova e foi socorrido pela equipe de emergência do local. “Um dos atletas teve um estiramento na coxa e foi socorrido prontamente pela nossa equipe durante a corrida”, comenta o socorrista da Pafasa UTI Móvel, Jackson Martins.