FACEC abre vagas para Pós Graduação em Atividade Física e Qualidade de Vida

Aos acadêmicos e profissionais da área de Educação Física que buscam qualificar-se para o mercado de trabalho, a Faculdade de Ciência e Educação do Caparaó (FACEC) está ofertando vagas para Pós Graduação em Atividade Física e Qualidade de Vida. Em Picos, as aulas tem início no mês de outubro e tem duração de 16 meses.