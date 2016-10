UFPI lança vestibular de Educação a Distância

A Universidade Federal do Piauí, por meio do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFPI), realiza em dezembro o maior vestibular de Educação a Distância do Brasil.

Serão ofertadas 9.310 vagas para 14 cursos de Graduação, distribuídas em 39 polos no Piauí e 2 polos na Bahia. As oportunidades de formação são para os cursos de Bacharelado em Administração, Administração Pública e Sistemas de Informação; e para as Licenciaturas em Computação, Filosofia, Geografia, Letras-Português, Matemática, Pedagogia, Física, Letras-Inglês, Química, Biologia e História.

O Diretor do CEAD, Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes, explica como irão funcionar os cursos. “Uma característica dessa modalidade é a possibilidade de ser totalmente a distância ou híbrida, sendo uma parte presencial e outra a distância. A nossa tecnologia é hibrida, tendo 20% da carga horária totalmente presencial com professores em sala de aula em vários polos e 80% da carga horária de forma a distância na plataforma ou em outro meio de comunicação”.

As inscrições são realizadas no site da COPESE até 3 de novembro. As provas, que ocorrem nos polos presenciais, serão aplicadas dia 11 de dezembro. As aulas iniciam em março de 2017.