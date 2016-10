Homem de 53 anos morre em acidente na cidade de Jaicós

Um homem identificado por Afonso José de Morais, 53 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 26, no Hospital Regional Justino Luz, em Picos, onde estava internado.

Ele havia sofrido um acidente na noite desta terça-feira, 25, por volta das 19h, na ladeira que interliga os bairros Centro e Serranópolis, na cidade de Jaicós. Segundo informações de testemunhas, a vítima descia a ladeira em uma bicicleta, e ao desviar de uma moto, acabou colidindo contra um caminhão de transporte de combustíveis, que ia subir.

Aparentemente bem, com ferimentos leves, o ciclista foi socorrido e levado para o Hospital Florisa Silva, em Jaicós, onde recebeu o primeiro atendimento. De lá, foi transferido para o Hospital Regional de Picos, e por volta das 4h, acabou falecendo.

A vítima tem suas origens familiares na localidade Juazeiro do Quitó, município de Massapê do Piauí, e residia na ⁠⁠Rua Benedito Canuto de Carvalho, no bairro Serranópolis, em Jaicós.

FONTE: Cidadesnanet