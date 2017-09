Ex-presidiário é preso após assaltar loja no Centro de Picos

Um ex-presidiário identificado como Carlos Eduardo Borges Santos, de 20 anos, foi preso nessa terça-feira (26) após assaltar uma loja na Avenida Getúlio Vargas, Centro de Picos. Antes de ser preso pelos policiais do 4º BPM, o assaltante foi capturado por um segurança.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, uma guarnição da PM realizava rondas na Avenida Getúlio Vargas quando foi informada por populares sobre o roubo na loja da Claro. “A viatura de imediato deslocou-se ao local e durante a diligência foi informada, via Copom, que o sujeito com as mesmas características teria sido detido pelo segurança da empresa SECOPI”, disse.

O comandante informou ainda que os policiais chegaram ao local e após deter o suspeito fizeram uma busca pessoal na mochila dele. Foi encontrado dez perfumes de marcas variadas e um aparelho celular Motorola. “O sujeito confessou o crime e afirmou que tinha dispensado a faca utilizada no roubo no momento que empreendeu fuga”, completou Viana.

O jovem foi conduzido à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Carlos Eduardo já havia sido preso em novembro do ano passado por assaltar uma loja também localizada na Avenida Getúlio Vargas.