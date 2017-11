2018: dos 14 feriados, 6 caem em quintas ou terças-feira

Seis feriados cairão em terças ou quintas-feira no próximo ano. Dias de folga próximos a finais de semana são o principal pesadelo dos empresários do comércio piauiense, que estimam queda de 20% no volume de venda com os feriados prolongados – aqueles em que governo e prefeitura decretam ponto facultativo e os servidores “enforcam” um dia útil, aproveitando para sair da cidade.

Com isso, ao invés de um dia “perdido” para o comércio, lojistas e supermercadistas enfrentam quatro dias de lojas vazias (no caso de abrirem aos domingos).

Além desses feriados, 2018 terá ainda 5 feriados em sextas, o que inviabiliza o comércio nos finais de semana.

Veja a lista dos feriados de 2018 para os teresinenses:

Confraternização Universal – 1º de Janeiro (Segunda)

Carnaval – 13 de Fevereiro (Terça)

Quarta-feira de Cinzas – 14 de Fevereiro (Quarta)

Paixão de Cristo – 30 de Março (Sexta)

Tiradentes – 21 de Abril (Sábado)

Dia do Trabalho – 1º de Maio (Terça)

Corpus Christi – 31 de Maio (Quinta)

Aniversário de Picos – 12 de dezembro (Quarta)

Independência do Brasil – 7 de Setembro (Sexta)

Nossa Senhora de Aparecida – 12 de Outubro (Sexta)

Dia do Piauí – 19 de Outubro (Sexta)

Finados – 2 de Novembro (Sexta)

Proclamação da República – 15 de Novembro (Quinta)

Natal – 25 de Dezembro (Terça)

Cidade Verde