260ª Festa de Nossa Senhora da Conceição – Novena/Missa

Com o tema “Maria Missionária da Paz” e lema: “Não mais escravos, mas irmãos” a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Bocaina, celebra de 29 de novembro a 08 de dezembro, a 260ª Festa de Nossa Senhora da Conceição.

O festejo iniciou na sexta-feira, 28, com Celebração Eucarística, às 19:30h, na Igreja de São José Operário, no bairro São José, em Picos. Em seguida, houve a tradicional Caminhada com Maria até a cidade de Bocaina.

Durante as nove noites que antecede a Missa Solene da Festa, os devotos terão a oportunidade de participar do Ofício da Imaculada Conceição, às 12h, da Recitação do Terço e Confissões, às 18h, e Novena/Missa, às 19h.

O Administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Bocaina, Pe. Adalto Filho, convida à comunidade a participar dos momentos festivos, compartilhando juntos das novenas, missas e das devoções populares.

DIA 07/12 – DOMINGO

12:00h……Ofício da Imaculada Conceição

18:00h…..Terço e Confissões

19:00h….Novena/Missa

Sub-tema……A Imaculada Conceição prepara o caminho para uma vida sem pecado e repleta de paz.

Noitários….Pastoral da Juventude, Catequese, Filhos da terra e Autoridades.

Pregador…….Pe. Adalto Vieira dos Santos Filho (Administrador Paroquial da Paróquia N. Sra. da Conceição)

20:30h…..Noite Cultura e Quermesse

DIA 08/12 – SEGUNDA-FEIRA

05:00h….Missa dos Romeiros

06:00h…..Café dos Romeiros

08:00h…..Missa Solene da Festa de Nossa Senhora da Conceição

Presidente…..Dom Plínio José Luz da Silva ( Bispo Diocesano de Picos – PI)

Co-celebrantes….Pe. Adalto Vieira dos Santos Filho, Pe. Francisco Pereira Borges, Pe. José Mairton da Silva Sousa e Pe. Jonas de Moura Batista

16:00h…..Procissão com a Venerada Imagem da Imaculada Conceição pelas ruas da cidade de Bocaina. Em seguida, a benção do Santíssimo Sacramento.

DIA 09/12 – TERÇA-FEIRA

09:00h….Missa da Festa de Nossa Senhora do Rosário. Em seguida, arriamento da Bandeira.