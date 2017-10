2ª Edição do Tributo Legião Urbana Será Realizado em Oeiras.

Acontecerá neste dia 11 de outubro a segunda edição do Tributo Legião Urbana. Um show para celebrar a vida e obra do cantor e compositor Renato Manfredini Júnior, o eterno Renato Russo que em 2017 completa 21 anos de falecido.

A primeira edição, que foi um sucesso, idealizado pelo fotógrafo e produtor Genilson Rodrigues e o cantor e compositor Cirillo Vaz, foi realizado no ano passado em Picos no pub Empório Beer. Este ano evento será realizado na AABB da cidade de Oeiras-PI e terá novamente como atração o cantor Cirillo Vaz acompanhado da banda Velha Cap de Oeiras. O show está previsto para as 21h e contará com participações de artistas locais como os cantores Eduardo MPB e Kariny Santos.