2ª via do título de eleitor pode ser pedida até quinta-feira, 22

Termina na próxima quinta-feira (22), o prazo para o eleitor requerer a segunda via do título eleitoral dentro do seu domicílio eleitoral. Com o documento, os eleitores poderão votar nas eleições 2016, e elegerem os novos vereadores e prefeitos do país. Neste ano, o primeiro turno da votação ocorrerá no dia 10 de outubro.

Os eleitores que tiverem perdido ou extraviado o documento precisam comparecer ao cartório eleitoral e regularizar sua situação. O prazo é legal e está previsto no Código Eleitoral bem como no Calendário das Eleições 2016.

Apesar de não ser exigido o titulo de eleitor no momento da votação, bastando apenas a apresentação de documento oficial com foto, a Justiça Eleitoral orienta que ter o documento em mãos facilita o procedimento no dia da votação.

O título de eleitor consta o número da seção, o que, em locais de votação com várias seções, espalhadas em diversas salas, ajuda na localização da sala em que está instalada a seção do eleitor.

Com relação ao número da seção, o eleitor também poderá consultar os serviços online do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).