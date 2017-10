32 anos da Difusara AM em Picos

A coluna cumprimenta a família do saudoso Senador Helvídio Nunes de Barros, pioneira em radiodifusão na região de Picos e toda equipe da (Rádio Difusora AM 920 kHz) pelos 32 anos de sucesso absoluto no ar… Desde inaugurada em 29 de julho de 1979 a emissora transmite aos seus ouvintes através de suas ondas misteriosas…