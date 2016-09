38 entidades participam do desfile de 7 de Setembro em Picos

O tradicional desfile de 7 de setembro em Picos teve a participação de 38 entidades neste ano de 2016. Uma multidão esteve na Avenida Nossa Senhora de Fátima na manhã desta segunda-feira (7) para prestigiar o ato cívico-militar.

Nem mesmo o sol quente impediu a população de ir ao desfile, que nas arquibancadas acompanharam a passagem das secretarias municipais, escolas públicas e da rede privada, 3º BEC, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, SAMU, Apapi, Pelotão Mirim, motoqueiros, ciclistas, maçonarias, escoteiros, cavalarias e pastorais sociais.

No palanque das autoridades, marcou presença o prefeito Padre Walmir Lima; o comandante do 3º BEC, tenente-coronel Emerson Lima; comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana e autoridades da cidade.

Neste ano, o desfile foi aberto pela Secretaria de Cultura do município e teve a participação de mais duas entidades: o Pelotão Mirim e os Ciclistas.

Segundo o prefeito Padre Walmir, tudo aconteceu dentro do planejado e foi além das expectativas da organização. “A participação do povo e a organização não poderia ter sido melhor. Agradeço as entidades que participaram do desfile e a toda população picoense”, disse.

O comandante do 4º BPM, tenente-coronel Viana, declarou que o desfile foi muito participativo e a população compareceu em peso. Ele falou também do Pelotão Mirim, que participou pela primeira vez do desfile. “Hoje desfilaram onze pelotões, em um total de mil e 100 crianças. É um trabalho social maravilhoso”, pontuou.

Para o comandante do 3º BEC, tenente-coronel Emerson, a cerimônia foi excepcional e a população demonstrou o seu amor à pátria e o seu civismo. “Foi um desfile belíssimo e bem organizado, concretizando em uma bela celebração. Picos está de parabéns”, concluiu.