384 famílias recebem chaves de apartamentos do Residencial Antonieta Araújo

Os beneficiários do Residencial Antonieta Araújo, localizado no bairro Belo Norte, estão recebendo durante todo o dia de hoje (20) as chaves dos 384 apartamentos. Uma equipe da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura está recepcionando as famílias para entregar oficialmente as chaves das unidades habitacionais.

O prefeito Padre Walmir Lima esteve no residencial e participou da entrega das chaves. Segundo o gestor municipal, os beneficiários são pessoas que estão saindo de uma vulnerabilidade, vindo de situações precárias e de alugueis que muitas vezes não teriam condições de pagar. “Isso é um alivio muita grande e sem falar de uma comodidade melhor, uma vez que o espaço, o ambiente é muito agradável e mais humanizado”, pontuou.

Padre Walmir reiterou ainda que o poder municipal contribuiu para a entrega dos apartamentos. “Sabemos que tem o início lá do Governo Federal do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, mas a gente também deu uma grande contribuição, quando ficávamos fazendo reunião direto com o pessoal da Caixa e com a empresa licitada para destravar as burocracias”, frisou.

De acordo com a coordenadora de Habitação e Urbanismo de Picos, Cláudia Mônica, após receberem as chaves as famílias têm que solicitar o ligamento da água e luz. “As famílias vão ter 30 dias para fazer a mudança e se não mudarem nesse período o apartamento é retomado e repassado para o cadastro de reserva”, afirmou.

A beneficiária Osmarina Gonçalves de Araújo declarou que o sentimento é de alegria. “Não tem nem comparação a felicidade que estou. Eu morava em casa de aluguel, em um quartinho bem pequeno e hoje já estou com as chaves em mãos e gostei muito do apartamento”, comemorou.