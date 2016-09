47 municípios piauienses perderam habitantes em 1 ano

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que 47 dos 224 municípios do Piauí tiveram redução no número de habitantes de 2015 para 2016. O Estado tem hoje uma população estimada em 3.212.180 habitantes.

O município que mais perdeu habitantes foi Novo Santo Antônio (distante 106 km de Teresina). A cidade, que tinha 3.387 moradores no ano passado, hoje tem 2.930, ou seja, 457 a menos, uma variação negativa de 13,49%. A pesquisa aponta, entretanto, que Novo Santo Antônio sofreu remanejamento populacional devido a alteração de limites com outros municípios.

Em segundo lugar no ranking de redução de habitantes está a cidade de Buriti dos Montes, que também passou por mudanças no limite territorial. O município perdeu 279 moradores, passando de 8.188 para 7.909. A variação negativa foi de 3,41%.

A terceira cidade piauiense que mais perdeu habitantes foi São Miguel do Tapuio, com 501 pessoas a menos. A população local passou de 18.105 para 17.604 (- 2,77%). São Miguel do Tapuio também teve mudança no limite territorial.

De todos os municípios em que se estima redução população, apenas seis passaram por mudanças territoriais. Além dos três citados acima, também houve alteração de terras em Capitão de Campos, que perdeu 34 habitantes; Simões, que perdeu 27 e Boquerão do Piauí, que perdeu 96.

De acordo com o IBGE, nos números do Piauí houve uma diferença de 769 pessoas em virtude de alteração de limites entre municípios na divisa com o Ceará.

