Vagas abertas para o PRONATEC em Picos; veja os cursos oferecidos!

Os interessados em realizar um curso técnico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) podem procurem a SEDUC, a Secretaria de Assistência Social de Picos e o MTE para realizarem as pré-inscrições, após isso, compareçam ao SENAC Picos para efetivarem a matrícula com a documentação específica. Confira na relação abaixo as vagas no SENAC Picos.

Os cursos têm duração de 12 a 18 meses e são oferecidos pelas instituições de ensino que aderiram à modalidade Pronatec ensino técnico. Podem participar maiores de 16 anos que estejam ou não estudando.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Tarde

DESENHISTA DE PRODUTOS GRÁFICOS WEB – Noite

EDITOR DE PROJETO VISUAL GRÁFICO – Noite

INSTALADOR E REPARADOR DE REDES DE COMPUTADORES – Tarde

MANICURE E PEDICURE – Manhã

MASSAGISTA – Noite

MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES – Noite

OPERADOR DE COMPUTADOR – Manhã