9 de setembro – Dia do Profissional de Administração

A princípio, os cursos de Administração no Brasil nasceram com o propósito de auxiliar a gestão da plataforma industrial do país. Antes mesmo da regulamentação da profissão, ainda na década de 1930, o Estado brasileiro passa a sentir a necessidade de profissionais preparados tecnicamente para administrar as demandas por um desenvolvimento de espírito modernizante, que embalava o país à época, o embrião para a formação profissional que hoje denomina-se ADMINISTRADOR.

Os cursos de Administração no Brasil têm uma história muito recente, principalmente se comparados com os EUA, que iniciavam-se em 1881 com a criação da Wharton School. Porém, a espera acabou por culminar com a criação e regulamentação da profissão de Administrador no dia 09 de setembro de 1965, por intermédio da Lei 4.769, que veio legalizar e normatizar as ações do mais novo profissional do país: o Administrador, que ao longo de cinco décadas vem mantendo relevantes contribuições às gestões privada e pública do nosso país e, com certeza, terá papel preponderante frente aos desafios, boom e surpresas que o mercado globalizado nos reserva.

No início, a nomenclatura oficial do profissional era Técnico de Administração, e logo prestou importantes serviços ao processo de gestão das empresas da época, ainda com características bem tradicionais e estrutura bastante burocrática, e muito influenciadas pela Administração Científica, de Frederick W. Taylor, ainda do início do século passado.

Hoje, com quase 350 mil profissionais registrados e com uma demanda anual muito elevada, o curso de Administração é o mais procurado do país e segue fortalecendo características marcantes e diferenciais dos seus Administradores, como as habilidades de liderar e trabalhar em equipe e a capacidade extraordinária de tomar decisões.

Parabéns a todos os profissionais de Administração do Brasil!

Adm. Francisco das Chagas da Silva

Delegado do CRA-PI – Seccional de Picos