9º Salão do Livro do Valença do Piauí foi aberto nesta quarta.

O 9º Salão do Livro do Valença do Piauí realizado no Centro Estadual de Educação Profissionalizante Santo Antônio foi aberto oficialmente na noite desta quarta-feira, 15 de novembro. A solenidade que contou com a presença da prefeita Ceiça Dias, escritor Luiz Romero, vereadores, autoridades e um grande publico foi marcada por homenagens a educadores que com seu trabalho marcaram a educação em nossa região.

O coordenador geral do salão do livro, professor e secretário municipal de educação de Valença Kássio Gomes saudou os presentes e agradeceu a colaboração da equipe organizadora e o corpo de voluntários que até a próximo sábado realizaram o evento com grandes nomes da nossa literatura.

Na abertura do salão, o publico acompanhou a palestra ministrada pelo psicólogo e doutor em psicanálise, Rossandro Klinjey que abordou o tema “Que educação você está dando para os seus filhos?”.

A palestra mostra entre outros aspectos a importância e as particularidades da educação familiar na formação dos filhos.

As atividades continuam nesta quinta-feira (veja programação abaixo) com muitas novidades. No sábado a programação se encerra com o Bate Papo-Literário com Bráulio Bessa, poeta de literatura de cordel que apresenta um quadro dentro do programa Encontro com Fatima Bernardes na Globo.

Vejas as Fotos:

QUINTA-FEIRA (16/11/2017)

8h – Apresentação do Curso Meio Ambiente do IFPI Campus de Valença do Piauí

9h – Palestra: Rumos da Literatura Piauiense e os jovens na escrita

Palestrante: Dr. Alexandre Noleto (PI)

(Escritor, Professor especialista na área do Direito e Defensor Público ).

14h – Palestra: Reminiscências dos Sertões de Dentro: Vivências e um punhado de histórias.

Palestrante: Júnior Vianna (PI)

(professor, escritor, pesquisador e especialista em História pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI).

16h – Bate-Papo Literário com:

Laís Rosa/PI (@umanordestinacitou)

Alexandre Nolleto/PI (@AlexandreNolleto)

Affonso Celso/PI (@escrevisuahistoria) (escritores e Digital Influencers)

19h – Bate-Papo literário com:



Gustavo Lacombe (RJ)

(Escritor, jornalista, músico, compositor e digital Influencer)

21h – Show com a Banda In The Clouds (Picos)

Show com a Banda Som do Piauí (Teresina)

SEXTA-FEIRA (17/11/2017)

8h – Apresentação do Curso de Administração do IFPI Campus de Valença do Piauí

9h – Palestra: “Sanfona Não Faltava e Tome Xóte a Noite Inteira”: Luiz Gonzaga, Imagens e Performances.

Palestrantes: Jonas Morais (PI)

(Doutor em História Social – PUC/SP, Mestre em História Social – PUC/SP Prof.Adjunto – UFMA – Centro Univ. de Pinheiro).Alfredo Werney (PI)(Mestre em Letras pela UESPI. Graduado em Educação Artística (Habilitação em Música) pela UFPI. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal do Piauí (IFPI) – Campus Floriano).

14h – Palestra: Charge no Livro Didático de Geografia: realidade, humor e criticidade.

Palestrante: Prof. Antenor Fortes de Bustamante

(Graduado em Geografia pela UFPI, especialista em Geografia e Ensino pela UESPI e mestre em Geografia pela UFPI (2016). Atualmente exerce o cargo de Diretor do Campus do IFPI em Valença do Piauí).

16h – Palestra: A presença da literatura de cordel na obra de Ariano Sussasuna

Palestrante: Prof. Cineas Santos (PI)

(Bacharel em direito pela UFPI, professor, escritor, produtor cultural, editor de livros, coordenador do SALIPI e apresentador do programa Feito em Casa da TV Cidade Verde)

19h – Palestra: As crônicas de gelo e fogo

Palestrante: Carol Moreira (SP)

(Jornalista, apresentadora oficial do canal Warner Channel, youtuber e especialista na série Game Of Thrones)

21h – Show com a Banda Os The Pé Inchado (THE)

Show com a Banda Raízes do Samba (Valença)

SÁBADO (18/11/2017)

8h – Apresentação do Curso de Agropecuária do IFPI Campus de Valença do Piauí

9h – Palestra: Por um Leitor Crítico & Criativo

Palestrante: Luiz Romero Lima (PI)

(Mestre em teoria da literatura, professor, editor de livros, crítico literário, autor de livros didáticos, pesquisador e coordenador do SaLiPi).

14h – Mesa de debate sobre: Identidade, diversidade cultural, etnia, gênero e patrimônio cultural

Debatedores:

Marleide Lins (PI)Síria Borges (ITM/PORT) Antônio José Mambenga (PI)

16h – Palestra: O poder da arte da palavra

Palestrante: Wellington Soares (PI)

(Professor universitário e escritor, que já publicou dois livros de contos: Linguagem dos Sentidos (1992) e Maçã Profanada (2003), lançou seu terceiro livro sob o título Por Um Triz, de crônica, pela Fundação Quixote, entre outros. Fundador da Revista Revestrés).

19h – Palestra: Bate Papo-Literário

Palestrante: Bráulio Bessa (CE)

(Bráulio Bessa Uchoa é um poeta de literatura de cordel, declamador e palestrante brasileiro. Nascido em Alto Santo, no Vale do Jaguaribe, Ceará, ficou famoso após apostar na internet para resgatar a tradicional literatura de cordel.

21h – Show com a Banda Gonzaga Lu (THE)

Show com a Banda MRock (Valença)

Fonte: Portal V1 – Fotos: Genilson Rodrigues