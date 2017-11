9º SaLiVa: um instigante projeto de luta contra os moinhos de vento.

Em 2003 uma caravana de professores com alguns alunos universitários e secundaristas de Valença do Piauí rumaram para Teresina em uma excursão bem diferente das convencionais. O destino era o Centro de Convenções que naquela ocasião sediava a primeira edição do SaLiPi (Salão do Livro do Piauí), evento que colocou o nosso estado em posição de destaque no cenário de eventos culturais do país.

Foram sete dias bastante intensos com palestras, exposições, bate-papos literários, shows musicais, feira de livros, oficinas de argila, origami, pintura, dança, teatro, além de um circo com espetáculos para as inúmeras crianças que lotavam as arquibancadas para assistirem a apresentações de palhaços, malabaristas, contadores de histórias, mágicos, recitadores, entre outros. Uma diversão saudável, longe da avançada tecnologia que hoje praticamente nos anula a sensação de prazer coletivo.

Ao chegarmos em Valença, ainda impactados pelo contato com autores que até então só tínhamos através de livros ou pela televisão, decidimos realizar uma edição pocket do SaLiPi, tomando emprestado a ousadia dos Quixotes.

Em fevereiro de 2005, realizamos a primeira, das nove (quase treze) edições regionais do SaLiPi no município de Valença do Piauí. Naquela ocasião, batizamos o evento em Valença de MiniSaLiPi. Termo bastante contraditório, ante o sucesso da primeira vertente regional do SaLiPi. Tanto que Cineas Santos, Luiz Romero, entre outros sugeriram a imediata retirada do prefixo “mini” ou buscássemos um nome próprio para o evento. Foi assim que nasceu o SaLiVa.

Hoje, decorridos mais de treze anos, lamentamos uma única coisa, não termos conseguido realizar todas as treze edições do nosso SaLiPi regional. Esse lacuna de quatro anos foi quebrada, com a graça de Deus, em 2015. Esperamos não enfrentar momentos tão turbulentos quanto aqueles.

Esta edição do SaLiVa (Salão do Livro de Valença), será em homenagem ao Reverendíssimo Padre Raimundo Nonato de Oliveira Marques, o conhecido Padre Marques, homem cuja visão foi muito além do que se podia imaginar. Grande mentor do Colégio Santo Antônio e de inúmeras outras escolas, transformou-se num líder revolucionário que apostou na educação como meio de transformação social, intelectual e religiosa. Já os professores homenageados são três: a professora Ana Belisa Sousa Lima Verde, a professora Francisca Rosa da Silva e a professora Maria Adamir Leal de Sousa. Esta última representa a microrregião valenciana, através da Inhuma.

A Caixa Econômica Federal (CEF), é a patrocinadora oficial do SaLiVa/2017 que conta ainda com apoio IFPI (Campus de Valença), da UESPI (Campus de Valença), da 7ª GRE, do Colégio Santo Antônio, da ADICH e da Prefeitura de Valença do Piauí.

Tendo como principais realizadoras a Fundação Quixote e a Universidade Federal do Piauí, o SaLiVa quer apenas contribuir para tirar cada vez mais a nossa cidade do isolamento cultural.

Que esta edição seja marcante como as anteriores e “que os livros nunca fiquem longe das nossas mãos e dos nossos olhos” como sentenciava São Jerônimo.

SaLiVa – Bons Livros o Trazem!

Os organizadores.

PROGRAMAÇÃO DO SALÃO DO LIVRO DE VALENÇA DO PIAUÍ – SALIVA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017.

QUARTA-FEIRA (15/11/2017)

18h – SOLENIDADE OFICIAL DE ABERTURA DO 9º SALIVA

Local: Auditório do Centro Estadual de Educação Profissional Santo Antônio – CEEP

19h – Palestra: Que educação você está dando para os seus filhos?

Palestrante: Dr. Rossandro Klinjey

(Escritor, Psicólogo Clínico, Mestre em Saúde Coletiva e Doutor em Psicanálise).

Local: Auditório do Centro Estadual de Educação Profissional Santo Antônio – CEEP.

QUINTA-FEIRA (16/11/2017)

9h – Palestra: Rumos da Literatura Piauiense e os jovens na escrita

Palestrante: Dr. Alexandre Noleto (PI)

(Escritor, Professor especialista na área do Direito e Defensor Público ).

14h – Palestra: Reminiscências dos Sertões de Dentro: Vivências e um punhado de histórias.

Palestrante: Júnior Vianna (PI)

(professor, escritor, pesquisador e especialista em História pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI).

16h – Bate-Papo Literário com:

Laís Rosa/PI (@umanordestinacitou)

Alexandre Nolleto/PI (@AlexandreNolleto)

(Affonso Celso/PI (@escrevisuahistoria) (escritores e Digital Influencers)

19h – Bate-Papo literário com:

Gustavo Lacombe (RJ)

(Escritor, jornalista, músico, compositor e digital Influencer)

SEXTA-FEIRA (17/11/2017)

9h – Palestra: “Sanfona Não Faltava e Tome Xóte a Noite Inteira”: Luiz Gonzaga, Imagens e Performances.

Palestrantes: Jonas Morais (PI)

(Doutor em História Social – PUC/SP, Mestre em História Social – PUC/SP Prof.Adjunto – UFMA – Centro Univ. de Pinheiro).

Alfredo Werney (PI)

(Mestre em Letras pela UESPI. Graduado em Educação Artística (Habilitação em Música) pela UFPI. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal do Piauí (IFPI) – Campus Floriano).

14h – PALESTRA A DEFINIR

PALESTRANTE: A DEFINIR

16h – Palestra: A presença da literatura de cordel na obra de Ariano Suassuna

Palestrante: Prof. Cineas Santos (PI)

(Bacharel em direito pela UFPI, professor, escritor, produtor cultural, editor de livros, coordenador do SALIPI e apresentador do programa Feito em Casa da TV Cidade Verde)

19h – Palestra: As crônicas de gelo e fogo

Palestrante: Carol Moreira (SP)

(Jornalista, apresentadora oficial do canal Warner Channel, youtuber e especialista na série Game Of Thrones)

SÁBADO (18/11/2017)

9h – Palestra: Por um Leitor Crítico & Criativo

Palestrante: Luiz Romero Lima (PI)

(Mestre em teoria da literatura, professor, editor de livros, crítico literário, autor de livros didáticos, pesquisador e coordenador do SaLiPi).

14h – Mesa de debate sobre:

Identidade, diversidade cultural, etnia, gênero e patrimônio cultural

Debatedores:

Marleide Lins (PI)

Síria Borges (ITM/PORT)

Antônio José Mambenga (PI)

16h – Palestra: O poder da arte da palavra

Palestrante: Wellington Soares (PI)

(Professor universitário e escritor, que já publicou dois livros de contos: Linguagem dos Sentidos (1992) e Maçã Profanada (2003), lançou seu terceiro livro sob o título Por Um Triz, de crônica, pela Fundação Quixote, entre outros. Fundador da Revista Revestrés).

19h – Palestra: Bate Papo-Literário

Palestrante: Bráulio Bessa (CE)

(Bráulio Bessa Uchoa é um poeta de literatura de cordel, declamador e palestrante brasileiro. Nascido em Alto Santo, no Vale do Jaguaribe, Ceará, ficou famoso após apostar na internet para resgatar a tradicional literatura de cordel.