Abelhas Rainhas ficam fora de competições em 2016

O desejo de pisar no gramado nos grandes eventos de futebol terá de ficar para 2017. A informação de que não seria realizado o Campeonato Estadual de Futebol Feminino no Piauí este ano, pegou as atletas do time das Abelhas Rainhas de surpresa. As ‘garotas da bola’ de Picos ficarão impossibilitadas de mostrarem seu talento nas grandes competições, pois o Campeonato Estadual é o passaporte carimbado para a maior disputa de futebol feminino do país, a Copa do Brasil.

A presidente das Abelhas Rainhas, Quitéria Alves, disse que apenas duas equipes se inscreveram para participar do Campeonato o que é insuficiente para a promoção da competição estadual.

“A competição deixou de ser realizada por falta de times inscritos. Só haviam dois times confirmados, as Abelhas Rainhas e o Tiradentes. No regulamento da Confederação Brasileira de Futebol, para ocorrer qualquer campeonato devem ter no mínimo quatro equipes”, explicou Quitéria Alves.

Quitéria Alves acrescenta que algumas equipes relataram deixar de realizar a inscrição por falta de informação e desconhecimento do calendário. Por esta razão, o time piauiense que representará o Estado na Copa do Brasil será o vencedor do Campeonato Estadual de 2015.

“Para nós o prejuízo de quem já não tem muita ajuda é a falta de competição. E aí agora ficamos sem campeonato no ano. Isso afeta e muito a divulgação do futebol feminino, sem uma competição dessa não tem visibilidade e aí é que as pessoas não veem que o feminino existe. Pois existe um preconceito enorme em todo o país com o futebol feminino, e se compararmos com o masculino a diferença é gigantesca principalmente no apoio financeiro”, lamentou a presidente.

Diante da situação, a equipe feminina de Picos continuará participando de torneios na macrorregião e amistosos.