Abelhas Rainhas irão disputar o Campeonato Piauiense de Futebol

A equipe das Abelhas Rainhas de Picos irá disputar o Campeonato Piauiense de futebol feminino. O retorno do torneio já está confirmado e tem data para começar. Isso porque a Federação de Futebol do Piauí (FFP) discutiu o arbitral que deve regular a competição estadual e definiu os representantes, grupos e a data para o início do torneio.

A novidade deste ano é que o torneio garante o campeão na fase preliminar do Campeonato Brasileiro Série B do ano que vem e está programado para começar dia 11 de novembro.

Além das Abelhas Rainhas, o Marathaoan, Flamengo-PI, Tiradentes-PI, São Paulo, Timon, Campo Maior e Teresina Atlético Clube são os outros participantes do campeonato.

Com oito clubes inscritos, o Piauiense feminino deve acontecer em novo formato se comparado a anos anteriores. Na edição 2017, os times foram divididos em grupos A e B e se enfrentam entre si em turno único. Os dois melhores colocados de cada chave avançam à semifinal, e os vencedores garantem ida à final. Nos formatos anteriores, o vencedor tinha vaga automática na Copa do Brasil da categoria. Este ano, no entanto, o time que levantar a taça vai se classificar para uma fase preliminar da Série A2 do Brasileiro.

Em 2016, o estadual não aconteceu, e o Tiradentes-PI, campeão em 2015, foi o representante do Piauí no Brasileirão deste ano. O Tigre encerrou ao ser eliminado nas semifinais pela Portuguesa.

CAMPEONATO PIAUIENSE FEMININO

GRUPO A GRUPO B Tiradentes-PI São Paulo Flamengo-PI Timon Marathaoan Campo Maior Abelhas Rainhas Teresina AC

Texto: Globoesporte PI

Edição: Romário Mendes