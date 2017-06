Aberta seleção para estágio no MPT-PI

O Ministério Público do Trabalho no Piauí (MPT-PI) abriu as inscrições do processo seletivo de estagiários de nível superior dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Tecnologia da Informação. São 10 vagas previstas, sendo oito para Direito, uma para Contábeis, uma para Comunicação e o restante para formação de cadastro de reserva.

No momento da inscrição, é necessário que o candidato tenha concluído pelo menos 40 % dos créditos do curso superior, independente do semestre em que esteja formalmente matriculado. Só poderão concorrer os estudantes das instituições de ensino superior com convênio firmado com o MPT-PI, que estejam devidamente matriculados e com frequência regular atestada pela instituição.

Os interessados devem acessar o site da Procuradoria Regional da 22ª Região (www.prt22.mpt.mp.br) no link “informe-se/concursos_e_seleções/estagiários” até às 17h do dia 16 de junho de 2017. No ato da inscrição, deverão ser anexadas cópias digitalizadas dos documentos exigidos no edital.

As provas serão aplicadas das 9 às 13h do dia 25 de junho de 2017 (domingo) em local a ser divulgado no mural do Ministério Público do Trabalho no Piauí e no site (www.prt22.mpt.mp.br). O resultado da seleção será divulgado no dia 21 de julho de 2017.

O estágio terá a duração de um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. A carga horária é de 20 horas semanais. A bolsa mensal é de R$ 850,00.

Para mais informações, acesse o edital:

(http://www.prt22.mpt.mp.br/images/estagio/estagio-2017/EDITAL_PRT_22_est%C3%A1gio_2017_Publicar.pdf)