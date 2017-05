Abertas as inscrições para concurso da UFPI

Estão abertas as inscrições para o novo concurso da Universidade Federal do Piauí para preenchimento de 26 vagas nos cargos funcionais de técnico-administrativo em Educação. As inscrições devem ser efetuadas somente via internet, através do site da universidade a partir da manhã desta quarta-feira (24), encerrando no dia 22 de junho.

O candidato deverá preencher todos os campos do formulário eletrônico, imprimir seu pedido de inscrição e o boleto para pagamento da taxa de inscrição, que deverá ser feito através de GRU (Guia de Recolhimento da União). O pagamento deverá ser efetivado até o dia 23/06/2017, em qualquer agência bancária ou em seus correspondentes. A taxa varia de R$ 80 a R$ 200.

As vagas ofertadas são de analista de tecnologia de informação (desenvolvimento de sistema), médico obstetra, médico veterinário, assistente em administração, técnico de laboratório (análises clínicas), técnico em eletromecânica, técnico em música (violino, violoncelo, contrabaixo) e tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos, exceto para o cargo de médico obstetra, que possui carga horária de 20 horas semanais.

Clique aqui para ter acesso ao edital.

