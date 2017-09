Abertura do V SaliVaG é marcada por homenagens

O prefeito Padre Walmir Lima abriu oficialmente, na noite dessa quarta-feira (13), o V Salão de Livros do Vale do Guaribas. A solenidade de abertura foi marcada por homenagens a homenageada deste ano, a professora e Irmã Maria Helena Matias.

O evento contou com a presença de professores, estudantes, autoridades da cidade e dos familiares, amigos e ex-alunos da Ir. Maria Helena.

O V SaliVaG segue até o próximo domingo (17) com a realização de palestras, lançamentos de obras, vendas de livros e shows musicais. O palco do maior evento literário do interior do Piauí é o Estádio Municipal Helvídio Nunes.

Após a abertura oficial, a Ir. Desterro ministrou uma palestra sobre a biografia da Irmã Maria Helena Matias.

Homenagens

A comunidade dirigente do IMH recebeu da Assessora de Educação, Ir Sandra Regina, diretora da Escola Virgem Poderosa, de Acaraú-CE, uma placa em homenagem à Ir. Maria Helena Matias. A placa será fixada na sede da Academia de Letras Infantojuvel da referida escola. A Escola Normal Oficial de Picos também homenageou a Ir. Maria Helena Matias, que por 20 anos prestou relevantes serviços à instituição.

O prefeito Padre Walmir e a secretária de Educação, Rosilene Monteiro, também foram homenageados na noite. Eles receberam uma comenda de honra do Instituto Monsenhor Hipólito (IMH) pelos relevantes serviços prestados à educação do município.

Segundo o prefeito Padre Walmir, a expectativa é atrair um maior número de pessoas e a quinta edição do SaliVaG foi preparada com muito carinho e atenção. “Pensamos em uma grande programação, trazendo palestrantes de renome nacional. É um evento que só tem a crescer e já está no calendário do território do Vale do Guaribas e dos picoenses”, disse.

A secretária de Educação, Rosilene Monteiro, afirmou que a abertura foi um momento importante e superou as expectativas. “A abertura do evento foi um momento lindo e cheio de significados e agora vamos trabalhar para que os próximos dias de SaliVaG também sejam significantes e que a população compareçam em peso”, frisou.

A Irmã Ana Tereza declarou que a Irmã Maria Helena deixou um legado na educação. “Ela dentro da sua formação religiosa e formação acadêmica fez um espaço sagrado na educação, onde durante 33 anos como diretora do Instituto Monsenhor Hipólito, educou gerações com amor”, pontuou.

O SaliVaG traz para a cidade de Picos palestrantes nacionais, estaduais e locais, tendas de leituras e circo das letras.