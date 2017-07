Acadêmicos da UESPI promovem ação com Pelotão Mirim de Picos

Por: Fabiana Santos

A empresa Administração Consultoria Junior, dos acadêmicos do curso de Administração da Universidade Estadual do Piauí – campus professor Barros Araújo, realizaram, na manhã deste sábado (15), o “Cine Férias Pelotão Mirim”, no auditório da instituição. O evento teve como objetivo, promover um momento cultural para crianças que fazem parte do projeto “Pelotão Mirim” da Polícia Militar de Picos.

Há três anos, o projeto vem desenvolvendo oficinas de arte, esporte e cultura por meio da disciplina, buscando, sobretudo, levar cidadania e prevenção aos jovens carentes e vulneráveis do município. Atualmente, são atendidas cerca de 650 crianças e adolescente de 07 a 17 anos dos bairros e comunidades picoenses.

O coordenador do projeto Tenente Sanches, destacou a importância de combater o aumento da criminalidade e o uso de drogas por crianças e jovens, grandes vilões da nossa sociedade. Sanches ressaltou ainda a parceria firmada junto aos acadêmicos da UESPI a fim de realizar um momento cultural com meninos e meninas do pelotão no ambiente universitário, proporcionando experiências a qual não faz parte da vida de muitos, mostrando que o ensino superior pode sim ser acessível a eles.

O Tenente também falou a respeito do outro lado dessa experiência. Segundo ele, “o projeto dá oportunidade aos acadêmicos para colocarem em prática os seus conhecimentos, instigá-los a elaborar projetos de pesquisa e extensão que possam ser colocados à disposição da comunidade”, afirmou Sanches.

Samuel Nascimento, acadêmico de Administração e um dos organizadores do evento, falou acerca da responsabilidade social dos discentes integrantes da empresa de consultoria, que em conjunto com a polícia Militar e o apoio da UESPI e Secretaria de Cultura de Picos, organizou o “Cine Férias Pelotão Mirim”. Samuel comentou sobre a importância dessa iniciativa, afirmando que “a exposição do filme tem uma proposta educativa, trazendo debates em torno da temática apresentada que é importante para esses jovens ter uma visão diferente do que a realidade apresenta”, disse o acadêmico.

Fotos por: Jaqueline Carvalho