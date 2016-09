Ação criminosa deixa famílias de comunidade rural de Picos sem abastecimento d´água

Numa ação criminosa, na madrugada dessa quinta-feira (1º), pessoas ainda não identificadas cortaram os fios da energia elétrica, que ligam o poço tubular da localidade Chapada do Mocambo. A polícia foi informada, através de Boletim de Ocorrência (BO) e já foram iniciadas as investigações para tentar chegar aos responsáveis.

A Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Agricultura, está providenciando o reparo para que inúmeras famílias abastecidas pelo poço não fiquem sem água por mais tempo.

A secretária Ana Paula pede que qualquer pessoa que tiver alguma informação sobre o caso, denuncie: “Não é possível que um ato tão grave assim, cortar os fios e deixar, num calor desses, as famílias sem água, fique impune. O BO foi lavrado e esperamos que os culpados sejam encontrados. Nós estaremos restabelecendo a energia no local o mais rápido possível. Não entendemos quem poderia se beneficiar iar com uma atitude assim. A polícia vai investigar”, disse a secretária, que nesse momento encontra-se no interior providenciando o restabelecimento da água na localidade.

Ana Paula informou ainda que mais de 200 famílias foram prejudicadas com a ação criminosa.