Acerto de contas pode ser causa de homicídio em Picos

Na manhã desta quarta-feira,09, por volta de 9h30min, um ex-presidiário identificado por José Maria Pinto, vulgo “Zé Maria”, de 43 anos, foi assassinado à tiros no bairro Paroquial, em Picos. A Polícia que esteve no local apurando o fato, comentou que a causa do homicídio pode ter sido acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas na cidade.

“Zé Maria” reside próximo ao local onde ocorreu o crime, a Rua Bahia I. Segundo informações de populares, vários disparos de arma de fogo foram ouvidos, e a vítima teve morte imediata.

De acordo com informações do tenente Elias Solon, o suspeito de cometer o crime é um menor que também reside no local e já cometeu vários atos infracionais.

José Maria Pinto assassinado à queima roupa já possui passagem na Polícia por tentativa de homicídio.

