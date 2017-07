Acidente com moto deixa vítima fatal em Vila Nova do Piauí

Um acidente de moto na manhã desta quinta-feira, 06, na PI Jovelino Romão da Silva que liga a cidade de Vila Nova do Piauí ao povoado São João Batista vitimou a dona de casa identificada como Isabel Francisca Leal.

“Isabel do Jeremias” como era conhecida seguia do Povoado São João Batista para sede do município quando teria batido em um cachorro e após o impacto com o animal, desgovernou sua moto. O acidente aconteceu nas proximidades da localidade Lagoa do Provísio.

Isabel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela andava acompanhada de seus dois filhos, uma menina e um menino.

As duas crianças filha da dona de casa foram socorridas, uma delas encaminhada para Picos em estado grave e a outra passa bem. Uma ambulância de Vila Nova do Piauí foi deslocada até o local do acidente. Ela deixa o esposo identificado como Zé Brito e os dois filhos.

Fonte: Cidades Na Net