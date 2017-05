Acidente com ônibus mata avó e neta de seis meses na BR-135

Uma avó e sua neta, de apenas seis meses, morreram em um grave acidente de ônibus na BR-135, no início da manhã deste domingo (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no município de Monte Alegre do Piauí (786 km de Teresina). Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Redenção do Gurgueia, um dos feridos foi encaminhado ao Hospital da cidade, mas devido à gravidade foi transferida para o hospital de Bom Jesus.

Ariane Fernandes, coordenadora do Samu de Redenção do Gurgueia, informou ao Cidadeverde.com que pelo menos cinco pessoas deram entrada no hospital de Bom Jesus, mas o número total de feridos deve ser maior porque outros passageiros foram levados para outras unidades de saúde. Nenhum deles foi identificado oficialmente.

Dos feridos conduzidos para Bom Jesus, apenas um paciente já teve alta e outros dois estão internados em estado grave. Entre eles a mãe da criança e nora da senhora que faleceram no acidente. O Samu Aéreo foi acionado para trazê-la a Teresina – ela apresenta trauma abdôminal, fraturas expostas nos membros e fratura na cabeça.

Outro paciente em estado grave é um dos motoristas do ônibus, que apresenta situação menos crítica que a mãe da criança. Ele será trazido para Teresina por terra, em ambulância avançada do Samu.

Todos os feridos estão sendo levados pela ambulância do Samu para a cidade de Bom Jesus, que é hospital regional e tem maior estrutura.

A PRF ainda está no local do acidente e não há detalhes sobre o que teria provocado o tombamento do veículo, que saiu da pista e capotou. O ônibus saiu de Brasília com destino ao Sul do Piauí.

