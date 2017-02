Acidente deixa duas pessoas mortas na BR-316

Um acidente deixou duas pessoas mortas na manhã desse domingo (12) na rodovia BR-316, na cidade de Inhuma, próximo a Valença do Piauí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi registrada por volta de 11h40, quando um caminhão de placa HVI-4172, que transportava um trator, saiu da pista. Com o impacto, o trator acabou invadindo a cabine do caminhão e atingiu dois ocupantes do veículo, que morreram no local.

Até o momento não há informações sobre as identificações das vítimas.

GP1