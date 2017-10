Acidente fatal deixa duas vítimas em Itainópolis

[ad#336×280]O Grupamento de Policia Militar (GPM) de Itainópolis registrou nesta segunda-feira por volta das 11h30 da manhã um acidente na PI 245 que liga Itainópolis a cidade de Vera Mendes na altura da localidade Mariquita.

De acordo com os policiais, duas motos, sendo uma Honda Broz Placa NIJ-1208, cor vermelha conduzida por José Dias de Sousa 55 anos, conhecido como José de Abigail uma Honda Titan CG 150 ES Placa NIG 0556, cor Preta conduzida por Adriano Silva de Sousa 25 anos, colidiram de frente, deixando duas vitimas fatais.

José Dias faleceu no local e Adriano Silva veio a óbito a caminho do Hospital Regional Justino Luz em Picos.

Segundo o Tenente Sidney, ambos residiam na localidade Mariquita e as duas motos vinham no mesmo sentindo para a cidade de Itainópolis, quando José Dias entrou para a casa de um vizinho sem olhar para traz e acabou sendo colidido por Adriano da Silva.

O local do acidente já é bem conhecido, pois mesmo sendo em uma linha reta outros acidentes já ocorreram no local deixando vitimas fatais. De acordo com o tenente, na maioria dos acidentes a falta de atenção caracteriza-se como a principal causa.

Com informações de Rayllane Luz