Acidente deixa jornalista e servidor da Sefaz feridos

Cinco pessoas ficaram feridas ao se envolverem em um acidente na manhã desta quinta-feira (27), na BR 020, no município de São João do Piauí, região sul do Piauí. Segundo informações repassadas pela polícia, o motorista do veículo teria perdido o controle do carro, saído da pista e capotado.

Dentro do veículo havia um casal identificado como Daniel Moura Fé, servidor público, lotado na Secretaria de Fazenda do Piauí (Sefaz), a esposa dele a jornalista Flalrreta Alves, a filha do casal e mais outras duas pessoas.

O acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã. O veículo modelo Strada, de cor branca, de placa OUA- 3419, de Teresina-Piauí, teria capotado depois que o motorista perdeu o controle do carro ao passar por uma curva. As causas do acidente estão sendo investigadas.

“Ainda não temos informações sobre as causas do acidente, mas tudo indica que o motorista do veículo tenha dormido no volante, pois não há nenhuma marca de freagem e nem havia animal na pista. Agora somente a perícia poderá afirmar o que realmente aconteceu”, explica o comandante da Polícia Militar em São João do Piauí, capitão Edilson Sousa.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros, em São João do Piauí. O estado de saúde de Daniel Moura Fé é o mais grave e deverá ser transferido para Teresina. Já os outros ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves e passam bem.

Jornalista diz que foi socorrida pela comitiva da deputada Rejane Dias

“Pessoal tem muita gente tentando contato e agradeço muito, mas não tô podendo passar a devida atenção. ESTOU SEM CELULAR (ficou no local do acidente). Fomos socorridos pela comitiva da deputada Rejane Dias e estamos relativamente bem (vivos!!). Equipe médica atuando como pode familiares e amigos prestando a devida assistência. Peço orações a Daniel Moura Fé independente de religião ou credo. Deus está com a gente o tempo todo. Grata”, disse Flalrreta Alves, em postagem do seu Facebook, por volta das 10h20 desta quinta-feira.

