Acidente deixa motorista preso às ferragens na região de Picos

Dois carros se envolveram em um acidente por voltas das 18h20 desta quarta-feira (5), na rodovia estadual PI-243, que interliga as cidades de Francisco Macedo e Padre Marcos, deixando três pessoas feridas.

A colisão envolveu um Fiat Uno, de cor branca e placa LVJ-9413, e um Chevrolet Prisma, de cor branca e placa PID-6359, que transitavam em sentidos opostos quando, colidindo frontalmente. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

O caso mais grave envolveu o motorista do Uno, identificado por Francisco Edilson da Silva, conhecido por Didilson, que ficou preso às ferragens e com suspeitas de fraturas em umas das pernas e no braço. Ele foi socorrido por uma ambulância do município e levado transferido para o Hospital Regional de Picos.

O motorista do outro veículo, identificado por Antônio Ignácio, e um passageiro, sofreram apenas escoriações leves.

Com a violência da colisão, os veículos tiveram as partes dianteiras destruídas.

