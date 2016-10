Acidente deixa um morto e dois feridos em Itainópolis

Um acidente registrado na tarde deste domingo, 16, na localidade Boiadas, zona rural de Itainópolis deixou um morto e dois feridos.

De acordo com o cabo Nascimento, o carro modelo Fiat Uno, de cor branca e placa HVL-5728, capotou na curva da estrada vicinal que liga o município a BR 407.

O veículo era conduzido por Cícero Ribeiro da Silva, 39 anos, residente na localidade Mangueira. Além disso, a sua esposa identificada como Raimunda Maria da Conceição e Wanderlei Vera de Araújo de 27 anos, vizinho do casal, também estavam no veículo.

Cícero chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos. Raimunda segue internada e Wanderlei sofreu apenas escoriações leves.

“Essa é uma velha divergência entre álcool e direção. O vizinho do casal afirmou que Cicero perdeu o controle do veículo na curva o que acarretou no capotamento do veículo”, explicou o cabo.