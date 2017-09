Acidente entre carro e caminhão deixa uma mulher morta na BR-316

Uma mulher morreu vítima de uma grave colisão registrada no início da tarde desta quinta-feira (21/09), na BR-316, próximo à penitenciária Irmão Guido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão baú colidiu de frente com um Ônix, no trecho do quilômetro 25 da rodovia.

O carro era conduzido por uma mulher, que ainda não foi identificada.

A PRF informou que um delegado da polícia civil testemunhou o acidente, e afirmou que um dos veículo invadiu a contramão – por motivos ainda não comprovados – provocando a colisão.

O corpo da mulher permaneceu preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção.

Com a colisão, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista. Ele não evadiu-se do local e prestou as informações necessárias à Polícia Rodoviária.

180graus