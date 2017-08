Acidente envolvendo duas motocicletas deixa jovem ferido na BR 407

Mais um grave acidente foi registrado na cidade de Jacobina do Piauí, desta vez, no bairro Alto São Pedro, na BR 407, em frente à quadra de esportes e envolveu duas motocicletas, sendo uma moto Honda 150 conduzida pelo jovem identificado como Henrique e outra moto Honda Biz pilotada por um homem identificado apenas por Adelmo.

Segundo informações preliminares, Henrique trafegava da Oficina de Jailson sentindo Patos do Piauí quando teria ocorrido a colisão com a outra motocicleta que transitava em sentindo contrário.

Com o impacto da colisão, Henrique teria perdido a voz por alguns minutos e sofrido uma pancada na cabeça, sendo encaminhado para o Hospital Regional de Paulistana. Após os primeiros atendimentos, o médico de plantão encaminhou Henrique para cidade de Picos, onde receberá maiores atendimentos.

Ainda de acordo com as primeiras informações, Adelmo teria sofrido fraturas no braço e também foi encaminhado para o Hospital Regional de Paulistana.

Fonte: Cidades em Foco