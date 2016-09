Acidente envolvendo três veículos deixa dois mortos em Santo Antônio de Lisboa

Mais um grave acidente com duas vitimas fatais foi registrado na região de Picos. O fato ocorreu na noite desta quinta-feira, 15, no município de Santo Antônio de Lisboa, distante 36 quilômetros da Capital do Mel. A colisão envolveu três veículos, e as vitimas foram identificadas por Maria da Paz dos Anjos, de 42 anos, Marinilson Francisco dos Anjos, de 19 anos.

Segundo informações do chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Benedito Lima, o acidente aconteceu no km 345, da BR-020, trecho onde é comum a ocorrência de colisões. O local dá acesso ao município de Parambu, no Ceará.

Os veículos envolvidos foram uma caminhonete S-10, de cor prata e placa ORP-6070, uma motocicleta Yahama YBR, de cor vermelha e placa KGC-2845 conduzida por Marinilson, e de um caminhão Mercedes Benz, de cor branca e placa KJL-9098.

“O acidente foi um colisão traseira e envolveu três veículos. O condutor da S-10 não foi identificado pois evadiu-se do local. A motocicleta Yahama era conduzida por Marinilson, que não era habilitado. Após o impacto da colisão, a motocicleta foi arrastada para debaixo de um caminhão Mercedes Benz”, disse o chefe da 4ª Delegacia da PRF, Benedito Lima.

As vítimas eram mãe e filho. Com o impacto da colisão, Marinilson foi arremessado para fora da pista e teve morte imediata. A mãe caiu no asfalto e teve o corpo esmagado por uma carreta que passava no local. Os dois eram naturais de Monsenhor Hipólito e estavam em Santo Antônio de Lisboa visitando familiares.