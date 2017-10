Acidente fatal deixa uma vítima em Valença

A Polícia Rodoviária Federal divulgou neste domingo (1º) um relatório parcial da Operação Ano Novo que começou no último dia 30 e vai até esta segunda-feira (2) nas BRs que cortam o Estado do Piauí. Até o momento foram contabilizados 15 acidentes, 13 feridos e uma morte. No mesmo período do ano passado aconteceram 26 acidentes com 21 feridos e duas mortes.

O acidente fatal aconteceu em Valença, no Km 225 da BR 316, às 12h30 do último sábado (31), quando o automóvel Fiat Uno Mille saiu da pista e capotou. A passageira Maria Augusta das Neves Cozzolinio, não resistiu ao impacto e faleceu.

Sábado

Em Santo Antônio de Lisboa, no km 378 da BR 020, à 1h, foram apreendidas duas adolescentes (M.A.B.F de 15 anos e M.I.C.B de 14 anos) em situação de risco. As adolescentes foram entregues à responsável, Maria Creusimar Francisca de Carvalho, residente na cidade.

Em Picos, no km 288 da BR 316, foi preso G.A.G, por conduzir o veículo VW/Voyage, placa de Teresina/PI, em estado de embriaguez alcoólica (MC = 0,72 mg/l) e sem Carteira Nacional de Habilitação. Ocorrência encaminhada à Central de Flagrantes local.

Sexta

Em Picos, no km 292 da BR 316, às 00h05, foi autuado e detido, J.N.R.S, condutor do veículo Peugeot 206, emplacado no DF, por dirigir sob influência de álcool (MC= 1,37 mg/l). Esta medida é 13 vezes maior que o índice tolerado pela legislação brasileira (0,10mg/l).

Em Valença, no Km 207 da BR 316, às 18h30, foi preso J.L.S, condutor do veículo ciclo motor modelo JL50Q2, por desacato a autoridade.

