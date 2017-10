Acidente grave envolve jornalista Amadeu Campos

O jornalista Amadeu Campos sofreu um acidente na estrada de José de Freitas por volta das 4h da madrugada deste domingo (7). Seu veiculo capotou na PI-113 e ele foi atendido pela ambulância do hospital de José de Freitas.

Segundo informações da Polícia, o acidente ocorreu durante ultrapassagem. O motorista do Amadeu estava dirigindo o veiculo e ele estava no banco do passageiro quando foi arremessado durante a capotagem.

Amadeu Campos foi trazido para o Hospital São Marcos e está sendo atendido por uma equipe médica. De acordo com o hospital, Amadeu teve politraumatismo e está consciente. Mais tarde dará boletim médico sobre seu estado de saúde.

Aguarde mais informações

