Acidente mata dois jovens na BR-020

Dois jovens morreram em um acidente na BR-020, no município de Monsenhor Hipólito, próximo a Igreja Assembleia de Deus. As vítimas, um jovem de 14 e outro de 16 anos que moravam na localidade Serra Azul (Br-020), ambos estavam em uma moto e foram colhidas por um veículo Hyundai tipo caçamba. Os dois jovens morreram ainda no local.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Picos, o acidente envolvendo três veículos sendo dois carros e uma moto ocorreu por volta das 18h. O condutor do veículo Hyundai / HRHDB -placas – NVD 3233-CE de cor branca era conduzido pelo comerciante Joaquim Luis de Freitas que colidiu lateralmente com o veículo Wolksvagem Gol de Placa- NRN- 2498 – MS, conduzido por Joaquim José de Oliveira. Ambos tiveram lesões leves.

Ainda conforme a PRF, o veículo Hyundai colheu frontalmente uma moto Honda CG –150 -Titan de placa- IMR-0063- RS que era conduzida por Wallace de Jesus Bezerra de 16 anos que andava com o passageiro Cleber Rebolças dos Santos de 14 anos, ambos morreram de forma instantânea no local, devido ao impacto da forte colisão frontal. A PRF ainda não concluiu o laudo das causas do acidente.

Informações colhidas no local minutos depois do acidente dão conta de que o condutor do veículo Hyundai tentou fazer uma ultrapassagem a um outro veículo, em alta velocidade e colidiu na lateral do Gol que estava seguindo para a cidade de Monsenhor Hipólito para participar de carreata política. Em seguida, o Hyundai colidiu frontalmente contra a moto que ficou presa no capô e motor do veículo. Os corpos dos jovens foram arremessados para a pista e o motorista ficou preso nas ferragens.

A Polícia Militar da cidade de Monsenhor Hipólito também foi acionada até o local, bem como, o SAMU e o corpo de Bombeiros da cidade de Picos. Segundo informações foram encontradas no veículo vasilhame de bebida alcoólica, mas a PRF ainda não concluiu o laudo das causas do acidente que deverá ser divulgado em até 72 horas. Os jovens foram sepultados sob forte comoção na tarde desta sexta-feira (05) ,no município de Monsenhor Hipólito.