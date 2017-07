Acidente na BR 343 mata jovem e deixa três feridos

Um grave acidente registrado na BR 343 matou um jovem DE 24 e deixou outros três feridos, em Piripiri, município a 157 km de Teresina. O carro modelo Classic de São Luís do Maranhão seguia com quatro homens pela rodovia quando saiu da pista e colidiu com uma árvore.

O veículo foi partido ao meio com a colisão. Segundo a PRF o acidente ocorreu neste sábado (22) por volta das 12h10 e o veículo seguia com direção a região norte do Estado.

Os passageiros que sobreviveram tinham 21, 26 e 46 anos e a identificação não foi divulgada pela PRF. Todos foram levados para o Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri e dois deles precisaram ser transferidos para Teresina por conta da gravidade das lesões.

Com informações de Piripiri Reporter