Um grave acidente entre duas motocicletas deixou duas pessoas mortas na noite desta sexta-feira (21) na PI-142 no município de Pio IX, ao Sul do Piauí. As vítimas foram identificadas como Rosa Teles e José Alves de Sousa Filho, de 30 anos.

Em entrevista, o sargento Hildomar, comandante de Pio IX, disse que a colisão foi frontal. “O acidente envolveu duas motocicletas 150 de cor preta, não sabemos ao certo como aconteceu, mas testemunhas afirmam que as duas motos colidiram de frente, a mulher teve morte no local”, contou.

Ainda segundo o sargento, os dois condutores estavam sem capacete. “Ambos os motoqueiros estavam sem o equipamento de segurança, o homem foi socorrido para o Hospital da cidade, mas veio a óbito momentos depois”, comentou Hildomar.

O acidente aconteceu nas proximidades do Posto Fortaleza 3. A Polícia Militar isolou a área e a polícia civil iniciou a perícia para investigar as causas da eventualidade.

Fonte: GP1