Acidente na rodovia PI-242 deixa dois mortos

Dois homens morreram em um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira, 07 de setembro, na PI 242, no trecho que liga a cidade de Wall Ferraz a Santa Cruz do Piauí. O acidente envolveu uma motocicleta e um Corola modelo novo de cor branca.

De acordo com informações da Policia Militar, o Corola trafegava sentido ao município de Santa Cruz do Piauí quando teria colidido frontalmente com uma moto que seguia em sentindo contrário.

As duas vitimas que trafegava numa motocicleta Honda 150 de cor azul foram identificadas como Ivanildo Pessoa Figueiredo e Francisco Leal, ambos do município de Santa Cruz do Piauí.

Ainda de acordo com informações, no Corola teria três pessoas, sendo o médico Ubiratan Martins, Ronildo e seu filho, ambos foram socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital de Santa Cruz.

Com o impacto da colisão, a moto ficou destruída e o Corola ficou bastante danificado. Segundo informações de populares, todos os envolvidos no acidente são do município de Santa Cruz do Piauí.

O médico Ubiratan Martins entrou em contato com a redação do portal Cidades em Foco e negou que estaria no veículo envolvido no acidente que fez duas vítimas fatais. De acordo com o médico, ele apenas ajudou a prestar os primeiros socorros aos feridos que trafegava no Corola. Ele informou ainda, que não era o filho de Ronildo que estava no veículo, mas sim o primo do Ronildo.

