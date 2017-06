Acidente no interior de Jaicós deixa motociclista morto e outro ferido

Um acidente ocorrido no início da noite desta quinta-feira (1), no interior do município de Jaicós, deixou um homem morto e outro ferido.

O fato aconteceu por volta das 18h40, na rodovia que interliga a BR 407 e o povoado Várzea Queimada, envolvendo duas motocicletas.

Segundo relatos de populares, um homem identificado por José Ângelo de Carvalho, de 66 anos, retornava de uma roça, onde havia trabalhado, quando, ao acessar a estrada asfaltada, foi colhido por outro moto, que era conduzida por um homem identificado apenas por Sebastião.

Ângelo sofreu uma fratura exposta na perna, foi socorrido e levado para o Hospital Florisa Silva, onde recebeu atendimento médico e foi encaminhado para o Hospital Regional de Picos, com suspeita de traumatismo craniano. O outro envolvido no acidente não resistiu às lesões e faleceu no local.

CidadesnaNet