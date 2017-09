Açude de Piaus chega a menos de 5% da capacidade e região sofre no BROBRÓ

A Barragem Piaus que abastece as cidades de São Julião, Fronteiras, Pio IX, Vila Nova e Campo Grande do Piauí está com o volume de água bastante abaixo do nível desejado.

De acordo com dados fornecidos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), divulgados recentemente, a quantidade de armazenamento de água atual no açude é de apenas 5% de sua capacidade.

Segundo o DNOCS, a capacidade total que o reservatório de Piaus pode acumular é de 104.509,970 m3 de água.

Semana passada uma equipe da Agência Nacional de Águas (ANA) acompanhada por membros do DNOCS e funcionários da Agespisa, empresa que gerência o abastecimento estiveram em São Julião e na ocasião visitaram o açude para a realização de estudos.

A captação de água, que antes era feita durante o dia inteiro, agora teve mudanças nos horários. Tudo isso para evitar que o açude fique seco por completo e assim prejudique mais ainda uma região castigadas pela estiagem

O nível do reservatório também sofre com a evaporação das águas do manancial devido as altas temperaturas da região.