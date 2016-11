Acusado de envolvimento na morte de Emídio Reis é morto à tiros no interior de São Julião

Um homem identificado como João Elísio Pereira foi morto na última terça-feira(01), no povoado Mandacaru, no município de São Julião. O crime com características de pistolagem ocorreu no final da tarde, em frente de uma farmácia, no povoado Mandacaru

De acordo com testemunhas, José Elísio estava sentado na calçada de um estabelecimento quando foi surpreendido com a chegada de dois homens encapuzados em uma motocicleta. A dupla chegou efetuando os disparos. Os tiros acertaram a região da cabeça, tórax e abdome da vítima, que morreu no local.

Após a execução, os suspeitos fugiram sem deixar pistas.

João Elísio é conhecido da polícia. Ele havia sido preso pelo Grupo de Repressão do Crime Organizado (GRECO) suspeito de participação no assassinato do vereador Emídio Reis, no ano de 2013.

Em novembro de 2014, João do Elísio atirou contra uma adolescente e atingiu também sua mãe, que tentava, juntamente com membros do Conselho Tutelar de Fronteiras, resgatar uma adolescente que estaria sendo mantida em cárcere privado por João do Elísio.

Portal AZ