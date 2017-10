Acusado de homicídio em Jacobina é preso 17 anos depois no Tocantins

A Polícia Civil do Piauí realizou a prisão de Josivaldo de Sousa, acusado de homicídio, nessa quinta-feira (26) na cidade de Porto Nacional (TO). Ele é acusado de praticar um homicídio em Jacobina do Piauí no ano 2000. A ação policial foi efetuada pela Delegacia Regional de Paulistana.

De acordo com o delegado regional Witalo Vasconcelos, contra Josivaldo havia um mandado de prisão em aberto. Para cumprir o mandado, a polícia do Piauí contou com o apoio de policiais de Tocantins. O delegado conta que o acusado revelou surpresa ao ser preso, por acreditar que após tanto tempo não seria mais localizado. “Pensei que nunca seria encontrado, pois estava muito distante de Paulistana”, chegou a afirmar. Josivaldo de Sousa foi encaminhado pela Polícia Civil ao sistema penitenciário do Piauí, onde ficará à disposição da Justiça. Fonte: GP1