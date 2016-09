Administradores pedem impugnação de edital de concurso da Prefeitura de São Julião

Administradores que compõem a Chapa 1 “Mudança com compromisso, Gestão com resultados”, que concorre ao Conselho Regional de Administração (CRA/PI) encaminharam denúncia para a impugnação do Edital nº 001/2016, que prevê a realização Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Julião. O documento do grupo protocolado no Conselho aponta diversas irregularidades que infringem a lei.

O edital não traz conteúdo programático para analista administrativo e nem procurador; para o cargo de Analista Administrativo, o edital exige a formação na área de Direito, ferindo a Lei 4.769/65, onde reza que a vaga de Analista Administrativo é para Administrador. Além disso, a empresa organizadora do concurso em seu site demonstra ter uma atuação abrangente dentro do país, contudo resta-nos saber se a mesma encontra-se registrada no CRA-PI.

O grupo de Administradores solicita providências quanto à fiscalização do referido edital, e por conseguinte, impugnação do mesmo, com vistas a fazer valer direitos dos profissionais e respeito à categoria. Uma das principais bandeiras defendidas pela Chapa 1 é o efetivo papel do CRA/PI como órgão consultivo, orientador, fiscalizador e disciplinador do exercício da profissão do Administrador.